Dans la stratégie « De la Ferme à la table » [1], telle que présentée fin mai 2020 après le Pacte vert pour l’Europe (voir encadré), les objectifs ambitieux annoncés semblent marquer la compréhension, de la part de la Commission européenne, de l’urgence et de l’importance d’agir sur les problématiques climatiques, environnementales, sociétales, sanitaires, etc., afin d’opérer « le changement systémique dont l’Europe a besoin » [2].

Une stratégie ambitieuse

En effet, la stratégie ambitionne une transition vers un système alimentaire durable procurant des avantages environnementaux, sanitaires et économiques. Elle vise entre autres, à fournir des « moyens de subsistance durables aux producteurs primaires », la facilitation des « régimes alimentaires sains et durables [qui profitent] à la santé et la qualité de vie des consommateurs », la protection de « la santé humaine, animale et végétale », etc. La Commission souligne qu’il « est urgent de réduire la dépendance aux pesticides et aux antimicrobiens, de réduire l’emploi abusif d’engrais, de développer l’agriculture biologique, d’améliorer le bien-être des animaux et d’inverser la régression de la biodiversité » et que « les systèmes alimentaires durables dépendent aussi de la sécurité et de la diversité des semences. Les agriculteurs doivent avoir accès à une gamme de semences de qualité de variétés végétales adaptées aux pressions du changement climatique ».

Certains objectifs sont chiffrés [3] mais dans l’ensemble les objectifs présentés dans la stratégie F2F sont ambitieux, très généraux et non contraignants.

Les pistes d’action concrètes évoquées sont elles aussi générales. La stratégie F2F, autant que le Pacte vert, annoncent avant tout l’orientation politique que la Commission souhaite donner au travail de révision et de renouvellement législatif qu’elle amorce [4].

Le Pacte vert pour l’Europe La Commission von der Leyen a présenté en décembre 2019 le Pacte vert pour l’Europe peu après le début officiel de son mandat. Il fait partie des six priorités que se donne cette nouvelle Commission pour son mandat : il vise à développer une nouvelle stratégie de développement pour une vie plus durable au sein de l’UE, qui remplit les objectifs climatiques, dont le plus important est la neutralité en émission carbone d’ici à 2050.

Le document déroule un ensemble de sous-objectifs (neutralité carbone, réduction des pollutions, transition juste, protection des écosystèmes et de la biodiversité, économie circulaire et propre, un immobilier énergétiquement efficace, etc.) qui permettront de rendre l’économie européenne durable. Le tout avec différents leviers dont la stratégie « De la ferme à la table », ainsi que la PAC et une nouvelle « Stratégie Biodiversité ». Différents outils doivent permettre d’intégrer la durabilité dans toutes les politiques de l’UE. On y retrouve des programmes budgétaires ou de financement nouveaux ou existants, des programmes de recherche et d’innovation qui doivent permettre de développer des « technologies propres », ainsi qu’un principe général de « ne pas nuire » (« do no harm » en anglais) pour évaluer que chaque réglementation soit la plus efficace et la moins contraignante possible. Un principe nouveau qui n’existe pas juridiquement contrairement au principe de précaution qui n’est pourtant mentionné nulle part par la Commission dans les documents du Pacte vert ou de la stratégie F2F.) Lors de l’élaboration du Pacte vert, Inf’OGM avait alerté sur la possibilité que le texte mentionne le développement d’un nouveau cadre adapté aux nouvelles techniques génomiques [5]. Mention retirée dans la version finale mais qui renvoie à la stratégie De la ferme à la table avec un vocable qui laisse donc la porte ouverte à cette possibilité [6].

Une place pour les « nouvelles techniques innovantes »

La Commission écrit dans sa stratégie que « les nouvelles techniques innovantes, dont la biotechnologie et le développement de produits biosourcés, peuvent contribuer à accroître la durabilité ». Ces « nouvelles techniques innovantes » sont également présentées comme pouvant accélérer le processus de réduction de la dépendance aux pesticides. La Commission laisse donc une place aux OGM et surtout aux nouveaux OGM pour l’agriculture durable de demain, voire à la biologie de synthèse (produits biosourcés). Rien de surprenant, il a récemment été révélé à quel point le lobby des biotechnologies est actif afin de faire accepter et de déréguler les nouveaux OGM [7].

Mais les nouvelles techniques génomiques ne sont pas les seules technologies mentionnées. La Commission mentionne également que la transition écologique doit s’accompagner d’une transition numérique pour s’opérer [8]. Le Pacte vert mentionne quant à lui les « cleantech », c’est-à-dire les technologies propres. L’innovation technologique est donc au cœur du projet politique de la Commission. Mais est-il bien certain que cette vision est celle qui opérera une réelle transition écologique pour l’Europe ?

Stratégie et mise en œuvre concrète : quels bénéfices ?

Interrogée par des eurodéputés sur les impacts concrets évalués et attendus de la mise en œuvre de la stratégie alors qu’aucune étude d’impact n’a été faite [9], la Commission répond que la stratégie exprime des engagements politiques et ne sera donc pas sujette à une étude d’impact générale. Il faudra se contenter de celles qui accompagneront les propositions législatives annoncées.

Ainsi, la Commission ne propose aucune réelle démonstration d’un rapport direct entre les objectifs qu’elle fixe et les pistes d’action qu’elle avance, notamment en ce qui concerne la piste des nouvelles techniques innovantes et des biotechnologies. Or, rappelons que la première génération des OGM a été accompagnée d’un ensemble de promesses environnementales (climat, pesticides) et sociales (sécurité alimentaire) qui n’ont pas été tenues [10]. En effet, la culture d’OGM facilite un système agro-alimentaire industriel. La Commission ne démontre pas en quoi les nouvelles biotechnologies seraient différentes et auraient un impact différent.

Fin 2020, « la Commission [s’est félicité de s’être] employée à jeter les bases du changement systémique dont l’Europe a besoin, et ce avec d’autant plus de vigueur que toutes nos économies sont profondément touchées par une crise sanitaire mondiale » [11]. La vision présentée dans la stratégie F2F de l’agriculture et de l’alimentation semble appropriée au premier regard mais l’étude en détail se révèle assez éloignée de l’idée que l’on peut se faire d’une réelle transition écologique. Au contraire, les discussions ayant actuellement lieu autour de la révision de la PAC (Politique agricole commune) appuient cette idée d’une stratégie soutenue par de beaux principes mais à l’applicabilité défaillante consolidant un système agro-industriel déjà bien installé grâce au renforcement de la place des technologies dans l’agriculture [12].

Déjà relue par le Conseil de l’UE [13], la stratégie est actuellement entre les mains des eurodéputés. Après examen - actuellement en cours - par différentes commissions du Parlement, la stratégie devrait être débattue en séance plénière courant juillet 2021 avant que la Commission en adopte la version définitive.