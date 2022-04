États-Unis - Le Maine se méfie des saumons

L’État du Maine, aux États-Unis, vient de refuser à l’entreprise American Aquafarms sa demande de créer une ferme d’élevage de saumons dans la baie de Frenchman. Les saumons auraient été élevés dans des cages immergées directement dans les eaux de l’océan Atlantique. Le projet visait la production de 30 000 tonnes de saumon Atlantique (Salmo salar) par an d’ici 2024. Les œufs des saumons devaient être fournis par une des écloseries d’AquaBounty, située sur l’Île-du-Prince-Édouard, au Canada.

Concrètement, la préoccupation de l’agence Department of Marine Resources (DMR) concerne l’absence de certitude que les œufs d’AquaBounty ne soient pas génétiquement modifiés. En effet, AquaBounty est connue pour le développement de saumons OGM, bien qu’elle se soit également lancée dans la vente d’œufs de saumon non OGM. Comme le précise Nichols, porte-parole du DMR, « la principale raison pour laquelle l’élevage de saumon Atlantique OGM et non nord-américain ne serait pas autorisé en cages dans les eaux marines est que tout saumon échappé des cages en filet pourrait interagir avec le saumon Atlantique sauvage en voie de disparition et potentiellement avoir un impact négatif sur la survie du saumon sauvage ».

Le saumon transgénique a une plus grande capacité de prédation et, en cas de ressources alimentaires limitées, il devient rapidement cannibale. La menace sur les saumons sauvages est réelle et a été mise en exergue dans plusieurs études [1] [2].

Le Maine a fait savoir que si American Aquafarms déposait une nouvelle demande, il pourrait prendre deux à trois ans pour la traiter. Le projet semble donc bel et bien dans l’impasse.

L’idée que des poissons s’échappent, que toute forme de confinement peut être contournée, n’est pas une vue de l’esprit. Au Brésil, des poissons transgéniques fluo ont été retrouvés dans des milieux naturels, dans des rivières proches des fermes aquacoles [3].