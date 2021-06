Vaccination contre la Covid-19 : des zones d’ombre

Les vaccins sont présentés par les entreprises, les médias et les politiques comme LA solution à la pandémie actuelle. Mais le discours scientifique les concernant est tronqué. Il nous a semblé important de retracer quelques grandes lignes relatives aux vaccins les plus utilisés, ceux à ARN et ADN [1]. De quoi sont-ils composés ? Quels impacts ont-ils sur l’individu et sur la population mondiale ? Au vu des mutations et surtout des recombinaisons du virus, que penser de la vaccination ? Quelles sont les zones d’ombre ?