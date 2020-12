La biodiversité : entre open source et États souverains

Cet article a été publié dans le journal Inf'OGM.

À ce titre, il est réservé aux abonné-e-s.

S'abonner, c'est recevoir un journal didactique de 28 pages chez vous tous les trois mois.

S'abonner, c'est aussi soutenir une veille citoyenne d'informations indépendantes et critiques sur les OGM et les semences.

1, www.cbd.int/doc/c/ba60/7272/3260b5e396821d42bc21035a/dsi-ahteg-2020-01-07-en.pdf

2, https://www.cbd.int/dsi-gr/2019-2020/submissions/

3, Contribution de l’Union européenne à la CDB.

4, Inf'OGM, « La numérisation du vivant, objet de discorde législative », , 3 décembre 2020

5, Contribution des USA à la CDB.

6, Contribution de l’Argentine à la CDB.

7, Rapport du groupe de travail ad hoc sur les travaux de sa deuxième session en vue de l’élaboration d’un instrument juridique sur la diversité biologique de la planète, UNEP/BIO.DIV.2/3 - 23 Février 1990

8, Contribution de l’Inde à la CDB.

9, Contribution du Brésil à la CDB.

10, https://www.un.org/bbnj/

11, www.un.org/bbnj/sites/www.un.org.bbnj/files/textual_proposals_compilation_article-by-article_-_15_april_2020.pdf

12, « Corporate control and global governance of marine genetic resources », Blasiak et al., Sci. Adv. 2018 ;4 : eaar5237, 6 June 2018. et p.13

13, « Questions essentielles sur les exigences de divulgation en matière de brevets concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels », 2020, Deuxième édition, OMPI.

14, Contribution du Mexique à la CDB.