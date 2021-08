Webinaire sur le forçage génétique

Le webinaire auquel nous vous convions est organisé en prévision du congrès international de l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), qui se tiendra du 3 au 11 septembre à Marseille, où sera discuté le sujet de la biologie de synthèse et en particulier du forçage génétique.

Qu’est-ce que le forçage génétique ?

En résumé, le forçage génétique est une technique qui utilise une construction génétique qui va s’autorépliquer dans tous les chromosomes de tous les descendants sans limite en temps, permettant ainsi de transmettre un caractère donné à toute une population d’espèces. Ce caractère peut soit nuire, soit renforcer la population concernée. Dans le premier cas, il pourra empêcher les femelles de dépasser le stade larvaire. Il ne restera plus que des mâles en quelques dizaines de génération, conduisant à l’éradication de la population, voire de l’espèce toute entière. Dans le second cas (renforcement), tous les organismes seront génétiquement modifiés (OGM) pour devenir plus forts.

L’UICN a engagé, suite à son précédent Congrès, une première réflexion sur l’utilisation possible de cette technique pour la protection de la biodiversité. Les suites à donner à cette réflexion seront discutées lors du prochain congrès à Marseille, dans le cadre de la motion 075.

Afin de préparer ce Congrès, le Comité français de l’UICN vient de publier un Manifeste intitulé « L’avenir du vivant, nos valeurs pour l’action » qui prend position "contre l’utilisation du génie génétique en conservation de la nature". Nous l’évoquons sur notre site dans un article dédié : [1]

Les intervenant.es

Nous aurons la chance d’avoir autour de la "table" :

Christophe Boëte , biologiste évolutionniste à l‘Institut des Sciences de l’Évolution (ISEM), Université de Montpellier,

, biologiste évolutionniste à l‘Institut des Sciences de l’Évolution (ISEM), Université de Montpellier, Virginie Courtier-Orgogozo , Institut Jacques Monod, Université Paris Diderot,

, Institut Jacques Monod, Université Paris Diderot, Ali Tapsoba , Président de Terre à Vie et porte-parole du Collectif Citoyen pour l’Agro-Écologie (CCAE), Burkina Faso,

, Président de Terre à Vie et porte-parole du Collectif Citoyen pour l’Agro-Écologie (CCAE), Burkina Faso, Mamadou Goita, Institut pour la recherche et la promotion des alternatives au développement (IRPAD) (sous réserve).

Voici le lien pour se connecter

= https://us02web.zoom.us/j/81366783316?pwd=OXM4VDdqcnRBQkF2KzFsNllSMTRFdz09

= Par téléphone :

depuis la France : +33 1 8699 5831 ou +33 1 7037 2246

depuis la Belgique : +32 2 588 4188 ou +32 2 788 0172

depuis la Suisse : +41 43 210 70 42 ou +41 43 210 71 08

depuis le Luxembourg : +352 2786 1188 ou +352 2786 4277

depuis le Canada : +1 647 374 4685 ou +1 647 558 0588

ID de réunion : 835 0378 8753 - Code secret : 299670