Traduction simultanée en espagnol, anglais et en français disponible

Les paysans et les agriculteurs autochtones sont les gardiens de l’incroyable diversité des cultures dont la plupart des pays du monde dépendent aujourd’hui. La nécessité et la capacité des communautés à conserver, échanger et vendre leurs semences sont reconnues dans le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) comme des droits des agriculteurs. Au lieu de reconnaître ces droits, la plupart des lois sur les semences dans le monde criminalisent de plus en plus les systèmes de semences paysannes afin de faciliter l’expansion de l’agro-industrie. Cependant, certains pays explorent ou mettent en œuvre des politiques semencières progressistes - grâce au plaidoyer de la société civile. Cette session fournira une vue d’ensemble sur les droits des agriculteurs et les lois sur les semences, et les intervenants exploreront l’état du contrôle des semences par les entreprises et l’impact sur les systèmes alimentaires, les lois et les régimes de propriété intellectuelle facilitant l’expansion de l’agro-industrie, et comment les mouvements paysans se mobilisent avec des alternatives en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest.

Cet évènement fait partie de la SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE MAINTENANT ! L’édition 2023 de la série de webinaires de recherche annuels de la Faculté des changements environnementaux et urbains, en partenariat avec Sème l’avenir. Inspiré du cri de ralliement de La Via Campesina, « SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE MAINTENANT » présente le travail des mouvements autochtones et paysans de l’Île de la Tortue et du Sud. Quatre webinaires organisés au cours du trimestre d’hiver exploreront des thèmes liés à la souveraineté alimentaire et semencière, mettant en scène des leaders de mouvements qui travaillent à renforcer les systèmes alimentaires traditionnels et agroécologiques et à défendre les droits des femmes et des communautés paysannes, face à l’accaparement des terres, aux régimes restrictifs de droits de propriété intellectuelle et aux politiques conçues pour soutenir l’expansion de l’agro-industrie.

Présenté par la Faculté des changements environnementaux et urbains de l’Université York en partenariat avec Sème l’avenir.

Inscription ici.