Conçu pour les acteurs actifs dans le domaine de la politique semencière et alimentaire de l’UE, cet atelier bilingue, tenu en anglais et en français, organisé par Brot für die Welt (Pain pour le monde) & Brot für Alle (Pain pour le Prochain) a pour objectif de formuler une série de recommandations sur les dimensions externes de la réforme de la commercialisation des semences de l’UE, plus particulièrement à la lumière des obligations en matière de cohérence des politiques pour le développement découlant des traités fondateurs de l’UE. Ce webinaire s’appuie sur le document de discussion de l’Alliance ACT sur les marchés des semences pour l’agroécologie, publié en décembre 2020, ainsi que sur un webinaire organisé avec nos partenaires du Sud en septembre 2021.

Programme :

10:00 – 10:15

Bienvenue & Introduction

10:15 – 10:30

Présentation du Document de Discussion CPD “Marchés de Semences pour l’Agroécologie”, par Stig TANZMANN, Brot für die Welt (Pain pour le Monde) & Tina GOETHE, Brot für Alle (Pain pour le Prochain)

10:30 – 10:45

Réforme de la Législation Semencière au sein de l’UE : Institutions, Calendrier & Recommendations préliminaires, par Fulya BATUR, Consultante, Kybele

10.45 – 11:30

Réactions d’Organisations Européennes actives dans la politique semencière (liste finale à confirmer)

Antonio ONORATI, Coordination Européenne Via Campesina

Martin SOMMER, Ifoam Organics Europe

Antje KOLLING, Demeter Allemagne

11:30 – 12:00

Discussion, Questions & Réponses (Modératrice : Karin ULMER)

Inscription avant le 15 décembre 2021 à l’adresse suivante : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_K6rGnMUPTWO_PkLDvI85cA