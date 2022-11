L’agriculture cellulaire, qui se caractérise par de nouveaux modes de production alimentaire à partir de cellules ou de microorganismes, fait partie de la bioéconomie. Qu’est ce qu’on entend par agriculture cellulaire ? et quelles sont ses perspectives de développement ? Après une présentation des travaux récents sur l’agriculture cellulaire, un exemple de développement de filière et la prise en compte dans la formation serviront de témoignages pour interroger les intérêts, les risques et les limites de ce mode de production d’aliments.

