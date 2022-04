Les risques et les possibilités liés aux OGM obtenus à partir des nouvelles techniques génomiques soulèvent de nombreuses questions parmi les décideurs politiques, les acteurs économiques, la société civile et les consommateurs.

En particulier, la question de la détection et de la traçabilité des nouveaux OGM reste largement débattue par la communauté scientifique et politique.

Pour apporter des éléments de réponse et en débattre, plusieurs députés européens des principaux groupes politiques organisent une réunion publique en ligne le jeudi 21 avril 2022, de 13 h 30 à 15 h, sur Zoom.

Trois experts partageront leur expérience :

• Guy VAN DEN EEDE, Deputy Director-General, Health, Consumers and Reference Materials, European Commission’s Joint Research Centre / Directeur général, Santé et consommateurs, Centre commun de recherche de la Commission européenne

• Yves BERTHEAU, Honorary Research Director of the French Institut national de recherche agronomique et environnemental (Inrae) at the National Museum of Natural History / Directeur de recherche Inra honoraire au Muséum national d’Histoire naturelle

• Sarah AGAPITO-TENFEN, Scientist, NORCE (formerly GenØk) / Scientifique, NORCE (anciennement GenØk)