Webinaire organisé par AdGène.

“ Ce webinaire vous donnera les clés pour construire une stratégie analytique adaptée à votre risque OGM et maximiser le budget de votre plan de contrôle. ”

Il se tiendra le 10 mai 2022, de 11h00 à 12h00, et sera animé par M. LIEGARD et M. MORVAN, experts en biologie moléculaire.