19 h : Soupes et tartines à prix libre.

19h45 : Interventions et échanges, en alternance avec de courtes vidéos :

• Quels OGM aujourd’hui en France et dans le monde ?

• Pourquoi et comment résister ?

• Face à la répression qui s’attaque aux faucheuses et aux faucheurs, comme à bien d’autres mouvements militants, comment mieux se défendre ensemble ?

• Quelle désobéissance civile aujourd’hui ?