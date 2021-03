Une information scientifique au service de la démocratie

À l’heure où les controverses « scientifiques » se multiplient dans l’espace public, Jérôme Santolini, chercheur à l’Institut de Biologie Intégrative de la Cellule et administrateur de l’association Sciences citoyennes1, s’interroge sur la nature même de l’information scientifique et la façon dont elle est traitée, voire manipulée… et propose un cadre pour lui redonner toute sa place dans nos sociétés.