Terres et Communs | Rencontres des luttes paysannes et rurales (Bure, 55)

Texte des organisateurs :

« À l’heure où le désastre environnemental et culturel s’affiche au grand jour, il est grand temps de contrer la résignation face au système néoliberal et colonial et faire naître des pratiques d’autonomie combattives et collectives en milieu rural ici et ailleurs. Nous invitons toutes celles et ceux qui s’intéressent à la défense de la terre et à la constitution de communs car ces enjeux nous concernent toustes. Cet appel s’adresse spécialement à celles et ceux qui défendent le vivant et/ou vivent de la terre et se battent, tout en dessinant des alternatives et horizons rebelles, opposé.es à l’industrialisation, qu’elle soit agraire ou autre.

Notre idée est de créer à la fois un temps d’échange mais également de mobiliser dans les environs du projet d’enfouissement de déchets nucléaires CIGEO en Lorraine, là où nous vivons, travaillons et bataillons afin de dessiner un avenir désirable dans une campagne vivante. L’accaparement des terres, les expropriations qui menacent et l’impact irréversible de la décharge nucléaire projetée doivent être contrés avec tous nos moyens. Nous voulons organiser avec vous un grand campement autogéré, par lequel, à travers conférences, débats, échanges d’expériences, fêtes et ateliers, on pourra vivre un moment fort qui allie partage de savoirs et savoirs-faire.

Le modèle de croissance capitaliste aura mis moins d’un siècle à engendrer un chaos climatique et environnemental inconnu auparavant. Tandis que des innondations et la désertification de paysages entiers s’accélèrent, qu’un grand nombre de gens sont forcés de fuir leurs régions d’origine, que les guerres de ressources s’intensifient, que les pandémies s’enchainent et que des famines persistent dans les pays du sud, l’occident continue de miser sur un productivisme néoliberal dévastateur qui reste la cause principale de ces désastres. A nos yeux l’histoire a montré, que ce sont les paysannes et paysans et les luttes rurales qui ont ouvert la voie aux changements radicaux s’opposant au monopole du pouvoir des métropoles.

Aussi, lors de ces rencontres, il nous semble essentiel d’aborder les questions d’autonomie alimentaire, de semences paysannes, d’accaparement des terres, parler de modèles sociaux et économiques qui s’inventent à contre-courant du dogme de la croissance, d’organisations collectives des travailleu.reuses de la terre, de leurs conditions et spécifiquement de celles des travailleur.euses migrantes, d’émancipation féministe dans nos luttes et dans le contexte agricole, de l’exploitation animale, des systèmes de production agro-écologiques d’avenir qui pensent le changement climatique, d’accès à l’eau et bien d’autres sujets à définir collectivement. C’est en se rencontrant et en échangeant à propos de nos pratiques que nous voulons faire naître de nouvelles structures et liens combatifs, qui feront fleurir notre solidarité et avancer la cause des luttes paysannes et rurales.

Nous vous invitons à bloquer cette date dès à présent et de venir nombreuses aux rencontres de la fin août 2023, afin de débattre, bâtir et de cultiver dans un contexte d’oppostion à la poubelle nucléaire de Bure, qui menace l’avenir de la région et au-delà. Au moment où l’état nucléaire s’apprète à exproprier et à chasser des habitant.e.s riveraines et des opposant.e.s locales au nucléaire, nous voulons montrer qu’on reste déterminées à lutter avec toutes nos forces. »

Contact : rencontreslpr@riseup.net

Site Internet : https://bureburebure.info/terres-et-communs-rencontres-des-luttes-paysannes-et-rurales/