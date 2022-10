1ère Table ronde : Future Of Food - Alternative Proteins

Focus sur le développement de nouveaux produits alimentaires, sources de protéines alternatives aux protéines carnées, conçus via l’agriculture cellulaire (viande cultivée) ou par fermentation de micro-organismes (fromages sans lait, ingrédients de substitution aux oeufs et produits laitiers... ).

Avec ? Les entreprises génopolitaines Standing Ovation et Nutropy ; Gourmey, société alumni de Genopole, ainsi que Bon vivant, Mosa Meat et Vital Meat et le fonds d’investissement Big Idea Ventures.

Quand ? Mercredi 26 octobre de 14h45 à 16h15

Où ? Entrepreneurship Village - Plaza 6 - Hall 7.3

2ème Table ronde : Saving The Planet - Net-zero Heroes

Focus sur la biologie de synthèse, source de solutions alternatives aux procédés industriels pétro-sourcés, pour la protection de l’environnement.

Avec ? La société génopolitaine Abolis ainsi que Ginkgo qui vient d’acquérir la société Altar installée à Genopole ainsi que Genomines, Marble et Pili.

Quand ? Mercredi 26 octobre de 16h15 à 17 h45

Où ? Entrepreneurship Village - Plaza 6, Hall 7.3

En savoir plus sur la compétition iGEM au Parc des Expositions, 1 Place de la Porte de Versailles, Paris

Inscription nécessaire : anne.rohou@genopole.fr Tél : 06 67 36 46 19

Merci de préciser dans votre mail si vous souhaitez assister aux tables rondes en présentiel ou en ligne.