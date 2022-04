Table ronde : Édition du génome jusqu’où peut-on aller ? (Bordeaux)

Dans le cadre du premier Congrès CRISPR et médecine translationnelle organisé à Bordeaux, des scientifiques proposent d’échanger le vendredi 1er avril à 18h30 à l’Agora du Haut-Carré de Bordeaux sur le thème « Édition du génome jusqu’où peut-on aller ? ».

La technologie CRISPR-Cas9 a révolutionné en quelques années les approches d’édition du génome permettant d’envisager de modifier à loisir nos caractères génétiques. Pleines de promesses pour la médecine personnalisée et le traitement de maladies génétiques, ces technologies ouvrent néanmoins la porte à des corrections génétiques transmissibles à la descendance dont les conséquences restent floues. De nombreuses questions se posent sur le plan moral et éthique. Des spécialistes viendront débattre des possibilités quasi illimitées de ces technologies, mais aussi des enjeux juridiques, éthiques et philosophiques qu’elles mettent au jour.

Intervenants :



La table ronde est animée par Cyril Sarrauste de Menthière, ingénieur de recherche CNRS de l’Institut de génétique humaine (IGH, CNRS et université de Montpellier), responsable du Service de médiation scientifique et valorisation

Lien vers la page de l’évènement : https://www.u-bordeaux.fr/Evenements/De-la-recherche/Table-ronde-Edition-du-genome-jusqu-ou-peut-on-aller

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Transport - Tram B : arrêt Forum