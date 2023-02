Table ronde (1h30) : dimanche 12h, salle lumière 9

Intervenant-e(s) :

Avec Laurent Burlet, directeur de publication de Rue89Lyon, Sophie Chapelle, journaliste à Basta !, Fabien Escalona, journaliste pour le site d’information Mediapart, Guillaume Gamblin de la revue Silence et Noelia Mora de radio Canut

Alors que Bolloré étend son empire médiatique et que la concentration des médias inquiète, comment la presse indépendante peut-elle faire face ? Plusieurs médias indépendants viennent présenter leur modèle économique et les défis à relever pour garantir le pluralisme de la presse et la liberté de l’information.

Contact :

Rue89Lyon.fr, http://www.rue89lyon.fr

Silence, 9 rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04, 04 78 39 55 33, https://www.revuesilence.net

Basta !, 5 avenue Paul Langevin, 93100 Montreuil, 09 52 83 22 46, https://basta.media

Médiapart, 8 passage Brulon, 75012 Paris, http://www.mediapart.fr

Radio Canut, https://radiocanut.org

Horaire(s) :

Dimanche 19 février 2023 à 12h