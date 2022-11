La soirée sera festive, ouverte au public et précédée (entre 18h30 et 20h) de quelques prises de parole d’anciens ou actuels administrateurs·rices (Christophe Bonneuil, Catherine Bourgain, André Cicolella, Kevin Jean, Claudia Neubauer et Jacques Testart).

À 20h, la soirée festive commence ! À partir de 20h30, en parallèle, pour ceux qui le souhaitent, des échanges pourront se tenir à la Consigne (petite salle attenante) sur les thèmes suivants tout au long de la soirée :

20h30 : la recherche participative, qu’est-ce que c’est ?

21h : des conventions citoyennes de recherche, est-ce adapté ?

21h30 : ce serait quoi des orientations de recherche pour la redirection écologique ?

22h : un conseil citoyen de pandémie, un modèle à expérimenter

22h30 : responsabilité et engagement des scientifiques

23h : les boutiques des sciences, la renaissance d’un concept ancien.

Inscription via la billetterie en ligne pour réserver sa place (événement gratuit mais nombre de places limité) : https://www.helloasso.com/associations/association-sciences-citoyennes/evenements/quel-avenir-pour-les-sciences-quelles-sciences-pour-le-monde-a-venir

Informations pratiques : l’événement est co-organisée avec La Recyclerie (Paris, 83 boulevard Ornano 75018). Possibilité de se restaurer sur place : boissons, tapas (à partir de 7€) et plats (entre 11€ et 14,50€) faits maison, locaux et de saison.

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Pour plus d’informations sur le déroulement de l’événement et les informations pratiques, vous pouvez consulter cet article : https://sciencescitoyennes.org/sciences-citoyennes-fete-ses-20-ans/