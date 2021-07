Il était de tous les combats pour l’agriculture paysanne, et avait notamment présidé l’association des Amis de la Confédération paysanne… Une vie dédiée aux autres, puisqu’il avait passé sa vie professionnelle, qu’il nous racontait parfois, en tant qu’instituteur, déjà très investi et toujours prêt à aider ceux et celles laissés sur le chemin...

Doux, avenant, conciliant, bon vivant... il nous manque. Merci Serge pour ton engagement passé aux côtés d’Inf’OGM.