L’utilisation de la génétique en politique : Bonne et mauvaise manière d’analyser les liens génotypes-phénotypes.

Cette séance sera consacrée aux rapports entre avancées des connaissances en génétique humaine et leurs conséquences dans le champ sociopolitique, et plus particulièrement aux usages et mésusages de certains travaux.

Lien vers le séminaire en ligne : https://youtu.be/fkHukBuSbXo