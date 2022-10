« Biomim’expo, c’est le grand rassemblement des acteurs et des parties prenantes du biomimétisme et des approches qui s’inspirent de la Nature pour innover et créer les conditions d’un modèle de développement renouvelé et soutenable.

Le rendez-vous de de tous ceux qui cherchent à innover en se plaçant à l’écoute de l’environnement pour le respecter davantage, et à l’écoute des autres disciplines pour sortir des sentiers battus, qui travaillent déjà sur des approches issues du biomimétisme ou simplement s’y intéressent et désirent en savoir plus, qui sont désireux de développer leur réseau et de trouver des opportunités de développement.

Un point de rencontre entre scientifiques, chercheurs, ingénieurs, politiques, entrepreneurs, financiers … ; entre biologistes, physiciens, chimistes, urbanistes, architectes, écologues, philosophes, sociologues, … ; entre grands groupes, startups, organismes publics, écoles, universités, centres de recherche … parce que l’échange et l’hybridation multiculturelle sont des accélérateurs d’innovation. »

