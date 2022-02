Parce que le FPL souhaite rendre accessible cet événement à l’ensemble des donateur.rice.s et des citoyennes et citoyens engagés, les débats seront retransmis en direct sur YouTube et les réseaux sociaux.

Le Fonds vous invite à cet évènement en défense de la liberté et du pluralisme de l’information. Cette réunion prolonge l’appel initié par le Fonds en novembre 2021, « Ouvrez les fenêtres, lisez la presse indépendante », signé par près de 90 médias indépendants. « Il y a une alternative à la " mal info " et à certains médias de masse qui propagent les peurs, les haines et fracturent la société », dit cet appel.

Cet événement permettra de tracer les voies d’une possible reconquête de l’indépendance du journalisme au service des citoyennes et citoyens et non des pouvoirs. Face aux dangers de la concentration des moyens d’information, aux menaces subies par les journalistes et à l’affaissement du débat public sous les coups de l’extrême droite, il est urgent d’agir, il est urgent de faire entendre des voix différentes.

Plusieurs personnalités engagées pour la liberté de presse et l’indépendance de l’information y participeront, ainsi que des journalistes et responsables de médias indépendants.

Entrée gratuite, inscription nécessaire.