L’enjeu de ce projet triennal, coordonné par FAB’LIM, était de connaître et faire connaître les spécificités des métiers des céréales locales, en lien avec l’évolution des attentes sociétales en matière d’alimentation, mais aussi de proposer des voies de renforcement des compétences par la formation, l’impulsion d’une dynamique d’échanges entre pairs et la constitution d’un annuaire de structures d’accompagnement.

La restitution aura lieu jeudi 2 mars de 9h30 à 17h30 chez Tout Autour des Moulins à Carcassonne.

Participants attendus : professionnels des filières céréales de proximité, agents de développement (associations, chambres consulaires, collectivités), organismes de formation (dont lycées agricoles, CFA, CFPPA) et financeurs de la formation (Vivea, Ocapiat, Région...).

Au programme :

Comment structurer des filières céréales de proximité ? (points abordés : échelle de coopération entre acteurs, modalités de création et de répartition de la valeur, gouvernance et gestion des prises de décision, débouchés, marchés, dont restauration collective). Visite de l’entreprise Tout Autour des Moulins.

Comment adapter l’appareil de formation aux évolutions sociétales ? (points abordés : nouvelles attentes sociétales - nouveaux besoins en formation, exemples d’innovations pédagogiques, besoins financiers pour accompagner l’évolution des compétences). Atelier d’échange de pratiques entre professionnels et structures d’accompagnement.

Partenaires du projet : FAB’LIM, INRAE, MBS, CAFOC de Montpellier - GIP Formavie, InCitu, FD CIVAM 30, Biocivam 11, GAB 65 et FR CIVAM Occitanie.

Financeurs : Région Occitanie et Fondation de France pour le volet animation, FEADER 1.2 et Agence de l’Eau pour le volet diffusion.



Formulaire d’inscription : sur ce lien.