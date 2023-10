Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-reconnaissance-des-medias-alternatifs-arma/evenements/assises-de-la-presse-pas-pareille-2023-3

Les assises intergalactiques de la presse pas pareille, organisées par le mensuel niçois Mouais et dont les premières ont eu lieu en 2021 à Tourrette-Levens, près de Nice, sont devenues LE rendez-vous incontournable de ce que tout ce que notre pays compte de presse libre, indépendante, hors des sentiers battus, contre-pouvoir local ou national loin des millionnaires, voix des sans-voix, bref les seuls médias qui valent en ces heures d’offensive conservatrice et ultra-libérale. Un week-end de débats, d’ateliers, de rencontres, et également de fête.

Des rencontres unanimement tenues pour réussies, car ainsi que l’avait formulé Mediacoop à l’issue des premières Assises : « On attendait que ça, de donner le flambeau à la nouvelle génération de jeunes journalistes et médias engagés. Ce week-end à Nice, on a pu apprécier le fait qu’ils ne sont pas une chimère. Encouragée par les valeurs et une bonne doses d’amitié, l’équipe de Mouais nous a offert un nouveau voyage en Utopie, tout en concrétisant le lien essentiel que doivent entretenir les médias indépendants ».

Et comme l’avait formulé le média montpelliérain Le Poing à l’issue des deuxièmes : « La joie de se retrouver et d’échanger était palpable, et entre quelques batailles de ballots de paille, des ateliers et des échanges informels ont permis de discuter de l’avenir de nos médias respectifs […]Comment renforcer le réseau de la presse libre ? Cette question a trouvé réponse dans la création d’un Syndicat de la Presse Pas Pareille (S.P.P.P.), avec un premier texte écrit et approuvé par les médias présents […] Outre ce travail, on retiendra de ces assises de joyeux moments festifs et de bonnes tranches de rigolade ; une super fanfare, […] et surtout, la volonté de se retrouver encore, et pas seulement une fois par an. Le réseau de la presse pas pareille se consolide, et ce n’est pas prêt de s’arrêter ! »

L’accueil sur le site se fera dès vendredi, avec, le soir, un repas partagé. Tout le long du festival, de la popote sera proposée à prix libre, et nos hôtes fourniront également, pour celles et ceux qui le souhaitent, des assiettes de produits de leur ferme.

contact@mouais.org