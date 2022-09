Qu’elles soient biologiques, inter-espèces, morales, juridiques, économiques ou philosophiques, les xénogreffes bousculent un certain nombre de frontières, redessinant les contours du corps humain et des êtres vivants. Quelles sont-elles ? Quelles limites fixer à l’expansion du corps humain ? C’est tout l’enjeu de cette nouvelle rencontre du cycle BorderLine, co-organisée par la Mission Agrobiosciences-INRAE et le Quai des Savoirs, qui maillera analyses d’acteurs et débat avec le public.

Accéder à la page de l’événement en cliquant ici.