Qu’elles soient biologiques, inter-espèces, morales, juridiques, économiques ou philosophiques, les xénogreffes bousculent un certain nombre de frontières, redessinant les contours du corps humain et des êtres vivants. Quelles sont-elles ? Quelles limites fixer à l’expansion du corps humain ? C’est tout l’enjeu de cette nouvelle rencontre du cycle BorderLine, co-organisée par la Mission Agrobiosciences-INRAE et le Quai des Savoirs, qui maillera analyses d’acteurs et débat avec le public.

PROGRAMME

Séquence 1. Xénogreffes : quelles barrières franchissons-nous ?

Échange avec Catherine Rémy , chargée de recherche au CEMES-EHESS, sur les frontières d’humanité et Thierry Gesson , Président de Midi Cardio Greffes Occitanie, Vice-président de Fédération France Greffes Cœur et/ou Poumons.

Débat avec le public

Dialogue entre Jean-Michel Besnier, philosophe, ancien membre du Comité d’éthique du CNRS et du Comité d’éthique et de précaution de l’INRA et de l’IFREMER (Comepra), de 2002 à 2007 ; et Emmanuelle Cortot-Boucher (sous-réserve), directrice de l’Agence de la biomédecine.

Débat avec le public

