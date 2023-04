L’objectif : fédérer un maximum de médias libres autour de revendications fortes, de besoins communs et de formes de mutualisation, pour imposer un rapport de force plus important sur le terrain médiatique.

Lors des dernières Assises intergalactiques de la Presse Pas pareille, en juin dernier près de Nice, il a été décidé de lancer la création d’un syndicat pour regrouper cette presse indépendante. Si des tentatives de coordination et de rassemblement ont déjà eu lieu par le passé, il nous a semblé important de tenter de remettre le couvert, pour fédérer un maximum de médias libres autour de revendications fortes, de besoins communs et de formes de mutualisation.

Il s’agit de batailler ensemble pour notre survie, pour renforcer notre visibilité, pour se soutenir, pour imposer un rapport de force plus important sur le terrain médiatique. Et pour proposer, également, un ensemble de revendications destinées à renforcer nos revues, les sortir de la marginalité, et mettre fin à la précarité qui y règne trop souvent.

À cette heure, une vingtaine de médias ont répondu présent pour co-fonder ce syndicat, parmi lesquels CQFD, le Mouais, L’Age de Faire, Silence, L’Empaillé, Le Poing, Primitivi, Le Chiffon, Médiacoop, La Mule du Pape... Autant de médias indépendants, qui soutiennent les luttes sociales, favorables à une société juste et solidaire, qui n’appartiennent à aucun groupe industriel ni aucun mouvement politique, syndical et religieux, et qui sont détenus par leurs salarié-es, leurs lecteurs et lectrices, ou une association.

Nous avons a décidé d’y aller tambours battants, avec une création officielle du syndicat mi-avril à Paris, où ce sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur la suite, puis de nouvelles « assises intergalactiques » à Nice début juin où l’on pourra à nouveau mettre ce syndicat au menu des discussions.