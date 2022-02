Soirée rencontre et débats autour des nouveaux OGM, les NBT (New Breeding Techniques).

Impacts sur la biodiversité, privatisation du vivant, dépendance aux semences, alimentation, des thématiques qui seront abordées avec Véronique Chable, chercheuse à l’INRAE, et le collectif Nos campagnes sans OGM et sans pesticides (Confédération paysanne, Attac Vendée, Solidaires 85, GAB85, Terres et rivières, LPO Vendée, CRIN, CSFV 85, Biocoop).

Entrée libre.

Liens vers les pages internet de l’évènement :