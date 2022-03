Qui nous finance ?

Nous remercions pour leur soutien

. Les membres du dispositif « 1% pour la Planète » ...



Ce logo signifie qu’Inf’OGM est agréée comme bénéficiaire pour les dons émanant des entreprises membres de « 1% pour la Planète ». Dans ce cadre, nous remercions l’entreprise Triballat Noyal qui reverse 1% du chiffre d’affaire de sa marque VRAI au dispositif



. Biocoop pour son partenariat :

. Gandi pour son soutien technique :

. Inf’OGM souhaite remercier également les eurodéputés EELV Benoît Biteau et Claude Gruffat.

. Inf’OGM remercie pour leur soutien passé :

l’association nationale des communes sans OGM (ANCSOGM) ;

l’Agence de l’eau (2001, 2003-2004, 2006-2008),

la Fondation la Ferthé (2008, 2013 et 2014),

la Fondation Nicolas Hulot (2007),

la Fondation Denis Guichard

la Fondation Terre humaine

le ministère de l’Emploi (via le financement de deux emplois-jeunes) (1999-2008),

le Crédit coopératif,

Terra Symbiosis

Rés’OGM,

Patagonia

la Fondation Humus

les conseils régionaux Poitou-Charentes, Aquitaine, Basse Normandie, Ile de France, Lorraine, Nord Pas de Calais, Pays de la Loire

Et les élu·es suivant·es :

les députés Brigitte Allain, Noël Mamère, Isabelle Attard, Bernard Lesterlin

Yves Cochet, François de Rugy et l’ex-groupe des députés d’EELV

Jean Dessessart, Jacques Muller, Marie-Christine Blandin, Dominique Voynet, Leila Aïchi et l’ex-groupe des sénateurs d’EELV

Delphine Batho, Geneviève Gaillard, Frédéric Roig et François Brottes

l’ex-eurodéputé EELV José Bové

le groupe des Verts du Parlement européen

Inf’OGM a adopté en 2013 une charte pour déterminer quel partenariat est acceptable ou non. Cette charte a fait l’objet d’une révision en 2021.