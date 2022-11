« La question des OGM revient dans l’actualité européenne (risque de déréglementation, débat relancé) et aussi dans l’actualité locale, le tribunal de Dijon va juger des lanceurs d’alerte, opposants aux OGM, 6 Faucheurs Volontaires.

Actuellement, 6 Faucheurs et faucheuses Volontaires d’OGM de Côte d’Or sont mis en examen et seront jugés : le mercredi 14 décembre à 8h30 au Tribunal de Grande Instance de Dijon (Bd Clemenceau). Le 15 décembre, un Faucheur sera jugé pour refus de donner ses empreintes génétique malgré les multiples relaxes déjà prononcées.

Plusieurs dates pour leur apporter du soutien :

Le Samedi 26 novembre, le café « Le Chez-nous » organise une soirée "frites solidaires" en soutien aux Faucheuses et faucheurs volontaires d’Ogm avec la participation de l’Alchorale

Le jeudi 01 décembre, à 18H, venez les rencontrer lors d’une conférence sur les OGM aux Tanneries : historique du mouvement des FV, qu’est-ce qu’un OGM, la réglementation européenne d’hier et d’aujourd’hui.

Le mardi 13 décembre, accueil des faucheurs et faucheuses aux tanneries, conférence de presse

Le mercredi 14 décembre à 7h30 : déambulation depuis la place Wilson jusqu’au tribunal... puis casse croutes, stands...

Le mercredi 14 décembre à 19h00 : concert et bal-soupe avec Zadruga et Bald’ouche à la Maison Phare à Fontaine d’Ouche

Les Faucheurs et faucheuses volontaires multiplient les actions de " désobéissance civile " contre l’agrobusiness qui détruit nos libertés, la biodiversité et notre santé. Ils luttent pour le bien commun, contre le profit de quelques uns.

Par leurs actions ils dénoncent la culture des OGM cachés en France et ailleurs et exigent l’application immédiate de l’arrêt de la Cour de Justice Européenne pour tous les OGM. »

Vigilance OGM21