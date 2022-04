Présentation du rapport d’initiative sur le plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique

Le 25 mars 2021, la Commission européenne a publié le plan d’action de l’UE pour le développement de la production biologique, annoncé dans la stratégie " De la ferme à la table " et dans la stratégie en faveur de la biodiversité. Dans ce plan, la Commission a fixé un objectif pour la part de la surface agricole de l’UE à consacrer à l’agriculture biologique et prévoit une augmentation significative de l’aquaculture biologique d’ici 2030. Ces stratégies font partie du " Pacte Vert " européen, le programme politique de la Commission pour une Europe durable et neutre sur le plan climatique d’ici 2050. La commission Agriculture et développement durable du Parlement européen a décidé d’élaborer un rapport d’initiative sur ce plan d’action.

Le rapport sera présenté en séance plénière le 2 mai prochain.

Extrait du rapport :



« Highlights, in this context, the role that scientific innovations in plant breeding can play, in particular in improving the resistance of varieties, in fostering the diversity of genetic resources and in strengthening food production systems, while recalling that the use of genetically modified (GMO) seeds is not permitted in organic agriculture »

Lien (en anglais) : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0126_EN.html