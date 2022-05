Un podcast pour comprendre les enjeux cruciaux de notre monde

Dans une société surinformée, les informations cruciales se retrouvent noyées et banalisées : difficile de faire le tri. Journaliste enquêtrice spécialisée en économie et environnement, Juliette Duquesne souhaite donner à ses auditeurs les clés de compréhension de ces sujets grâce aux résultats des enquêtes qu’elle mène depuis plusieurs années. Engagés, tous ses travaux sont issus, à chaque fois, de la consultation de centaines d’études et de l’interview de 60 à 80 acteurs-clés.

La 1ère saison du podcast synthétisait les enquêtes qu’elle avait réalisées pour les livres « Carnets d’Alerte » (semences, agriculture, eau, croissance, finance et IA), co signés avec Pierre Rabhi : « Juliette Duquesne a enquêté, rencontré, réfléchi… Et cela donne Carnets d’alerte : une série de podcasts précis, efficaces et complets sur les questions environnementales qui nous concernent tous et toutes » - Thomas Baumgartner, expert de la création radiophonique et fondateur de wave.audio.

Avec cette nouvelle saison, elle approfondit certains de ses thèmes de prédilection avec de nouveaux angles et développe de nouveaux sujets. « Entre course technologique et problématiques écologiques, la saison 2 du podcast « Carnets d’alerte » permet de comprendre des enjeux vitaux et de ne pas tomber dans les pièges du greenwashing… Ces enquêtes permettent également de mettre en avant des modèles économiques et sociaux plus respectueux de l’humain et de la planète » - Juliette Duquesne.

Épisode 5 - 14/06 : Les nouveaux OGM, vers une accélération de la privatisation du vivant

Les lobbys et même les autorités françaises poussent à la dérèglementation d’un nouveau type d’OGM, obtenu sans introduction d’un gène d’une autre espèce : les nouveaux OGM. Où en est-on ? Quels sont les risques de ces nouvelles techniques de modification de génome ?