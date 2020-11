Une fois de plus, les OGM font débat. Peuvent-il véritablement, comme le suggèrent certains de leurs promoteurs, sauver les Pays du Sud ? Permettront-ils de produire, en plus grande quantité, des aliments plus nutritifs ? Qu’en est-il de la lutte contre les maladies parasitaires comme le paludisme ou la maladie du sommeil ? Et, au-delà des promesses, quels sont les objectifs inavoués qui se cachent derrière ces OGM humanitaires ?

Pour répondre à ces questions, Inf’OGM propose un mini-guide de 12 pages qui dresse un état des lieux des promesses liées aux OGM. L’approche réductionniste, forcément court-termiste, y est confronté à la notion d’approche globale, écosystémique, forcément plus durable puisqu’elle tient compte des interrelations entre les êtres vivants, et de leur co-évolution.

