Le Réseau Semences Paysannes fête ses 20 ans ! (L’Airial de Sauméjan, 47)

« Ces rencontres seront l’occasion de revenir sur le chemin parcouru, de partager la mémoire historique et les analyses qui ont fondé et structuré le Réseau.

Puis, fort.e.s de cette longue histoire, d’évoquer les avenirs souhaitables et se projeter collectivement sur les enjeux présents et futurs.

Un temps d’ouverture et d’accueil du public est prévu le samedi après midi, prolongé par une soirée festive.

Des ateliers, une bourse aux graines, un forum associatif, une table ronde, des conférences et témoignages, en bien d’autres choses encore… seront autant de moments pour célébrer et faire vivre la biodiversité cultivée ».

Les inscriptions sont ouvertes, les détails du programme sont à venir.

Pour toute question sur l’évènement n’hésitez pas à contacter Maud :

07 86 45 40 01/ 20ans@semencespaysannes.org