Lancement d’une consultation publique sur la dernière version des Directives CBE et des Directives PCT de l’OEB (en ligne)

L’Office européen des brevets (OEB) a lancé, le 3 février, une consultation publique concernant la dernière version des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (dites « Directives CBE ») et des Directives relatives à la recherche et à l’examen pratiqués à l’OEB agissant en qualité d’administration PCT (dites « Directives PCT de l’OEB »). Les professionnels des brevets et toutes les parties prenantes intéressées sont invités à envoyer leurs commentaires via un formulaire en ligne avant le 15 avril 2022.