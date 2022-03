La fête des semences paysannes (Marcilly-le-Châtel, Loire)

Après 2 années de suspension, la FÊTE DES SEMENCES PAYSANNES est de retour, samedi prochain 19 mars 2022, à la Ferme GRENIER, à MARCILLY LE CHATEL.

Voici à le programme détaillé en pièce jointe : cette fête est l’occasion de nombreuses discussions et rencontres.

Et puis elle permettra à chacun-e de trouver des semences au troc de graines, et des échantillons de multiples variétés au stand de la Maison de la semence, ou d’acheter des semences auprès de JARDIN’ENVIE, semencier membre du réseau Semences Paysannes.

Après les 2 ateliers consacrés aux paysans boulangers, et aux maraîchers qui produisent maintenant leurs propres semences et plants, la conférence-débat avec BOB BRAC DE LA PERRIERE sera un moment d’échanges sur l’utilité des semences paysannes pour affronter le chaos climatique qui s’installe.

Pour se restaurer : les incertitudes sur les conditions sanitaires ont conduit à ne pas prévoir de repas complet pour cette édition. Mais une soupe sera proposée, ainsi que des tartines, et chacun-e pourra trouver de quoi pique-niquer auprès des paysans producteurs présents (pain, charcuterie, fromages, pâtisseries, etc...)