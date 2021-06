L’écureuil gris sera-t-il bientôt éradiqué ?

Cet animal est considéré en Grande-Bretagne comme une espèce invasive, et serait responsable de la disparition prochaine (d’ici quelques décennies) de l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), natif de cette contrée. Cet animal aurait aussi un impact sur les forêts et les oiseaux. Avec la technologie Crispr, les chercheurs proposent trois méthodes : a) rendre les femelles écureuils stériles (en forçant une séquence génétique dans les deux allèles d’un gène de fertilité « haplo-suffisant », inactivant ce gène et rendant les femelles stériles) ; b) faire que les mâles ne produisent plus de chromosome X, ce qui entraînera des descendances uniques de sexe masculin ; ou, c) un système (« cleave and rescue ») qui permet d’éviter les échecs d’insertion de la cassette du « gène forçant » dans les différentes descendances. Avec cette troisième piste, seuls les descendants (sur différentes générations) ayant la cassette bien insérée pourront survivre et transmettre à leurs descendants la stérilité femelle. Les écureuils ayant une cassette "mal insérée" ne survivront pas.