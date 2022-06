Au programme :

Présentation et visite des essais en cours : Quels procédés pour assainir des lots de semences de haricot tout en préservant autant que possible la vie microbienne associée aux semences ? Un essai au champ sur 3 variétés de haricot nain à assainir. Sont à l’essai : des traitements des semences, des pulvérisations avec préparations naturelles et des délocalisations géographiques.

Des ateliers sur les problématiques actuelles sur la santé et la qualité des semences, dans l’objectif de faire émerger des sujets de recherche et d’action pour l’avenir. La santé des semences potagères biologiques, agroécologiques et paysannes sera notre fil conducteur, toutes espèces potagères confondues.

Inscriptions dès que possible et avant le lundi 11 juillet.

Contact :

Stephanie Klaedtke : 06.08.00.66.07 | stephanie.klaedtke@itab.asso.fr

Chargée de Mission Santé des Semences et Biodiversité Cultivée

disponible le lundi, mardi et jeudi

ITAB Angers | 9, rue André Brouard - 49100 Angers

ITAB | www.itab.asso.fr