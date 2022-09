[1] Agronome et agroécologiste, Alain Peeters est notamment intervenu lors des Rencontres Nationales 2022 de l’ABC et de l’Agronomie à Laval (53). (Vidéo disponible sur la chaine Ver de terre Production). Il est détenteur d’une large connaissance théorique et de terrain en agronomie générale mais également en écologie des zones tempérées et tropicales. Depuis 10 ans, il développe des systèmes agroécologiques sur des fermes en Europe du Nord-Ouest. Il est directeur du Centre de recherche RHEA, Secrétaire général de l’association européenne pour l’Agroécologie : Agroecology Europe (www.agroecology-europe.org)