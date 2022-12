Dans le cadre du projet de recherche « Innovations technologiques et greffe d’organes : enjeux réglementaires, éthiques et culturels », financé par l’Agence de la biomédecine et coordonné par X. Guchet et C. Legallais (UTC), une journée d’étude est organisée le jeudi 5 janvier et sera, en complément de celle du 21 avril 2021, à nouveau consacrée à la thématique des « organoïdes » et des « organes sur

puces » (il s’agit de versions simplifiées des organes existants, conçues pour étudier les fonctions des organes, leurs maladies, la réponse aux médicaments, etc.). Cette journée sera l’occasion d’aborder les organoïdes/organes sur puces sous plusieurs angles :

celui de leurs enjeux épistémologiques (notamment : comment intégrer l’environnement dans ces dispositifs, et qu’est-ce qui compte ici comme « environnement » ? En quel sens s’agit-il de « modèles » des organes, et comment ces modèles sont-ils validés ?) ;

» ; celui des défis posés par leur conservation en biobanque, à des fins de recherche biomédicale ;

celui de leur évaluation.

La journée d’étude se déroulera à l’antenne parisienne de l’Université de technologie de Compiègne : 62 boulevard de Sébastopol - 75003 Paris (accès par la porte vitrée tout de suite à droite après la porte cochère, 2ème étage).

Pour vous inscrire, message à xavier.guchet@utc.fr.

Inscription avant le 2 janvier 2023.

Programme de la journée d’étude :



9h15 : Accueil café



9h30-10h45 : Eric Leclerc (Bioingénieur, Directeur de recherche CNRS, LIMMS, CNRS/Université de Tokyo) : Organ on chip in predictive biology and applied pharmacology

10h45-12h : Yves-Edouard Herpe (Biobanquier, Biobanque de Picardie) : Conserver des organoïdes, défis et perspectives

12h-14h : déjeuner

14h-15h15 : Sara Green (Histoire et philosophie des sciences, Associate Professor, Université de Copenhague) : Patient derived organoids in precision oncology : toward a science of and for the individual ?

15h15-16h30 : Maxence Gaillard (Philosophie, postdoctorant programme HYBRIDA, Université d’Oslo) : An amended health technology assessment to evaluate organoids and organ-on-a-chip as emerging technologies in the clinic