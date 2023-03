Journée contre Monsanto-Bayer 2023 (France)

« Pour la 11ème année consécutive, des milliers de personnes se mobiliseront pour dénoncer le système agrochimique industriel et ses conséquences désastreuses sur la santé humaine et l’environnement en France et ailleurs dans le monde.

Des marches auront lieu partout en France et dans le mondiale pour défendre :

· La biodiversité

· L’agroécologie et l’élevage paysan

· L’agriculture sans pesticides de synthèse, ni OGM

· La santé de tou·tes

· La reconnaissance et la réparation des victimes du système agro-industriel (agent orange, chlordécone, glyphosate et autres pesticides)

· L’alimentation saine accessible à tou·tes

· La redistribution équitable de l’argent de la PAC

· La justice environnementale

· La sortie des traités de libre-échange

A l’heure où les scandales et les procédures en justice s’accumulent (DAP, chlordécone, agent orange, glyphosate, nouveaux OGM...), nous devons nous mobiliser massivement pour dénoncer ce système agro-industriel destructeur et promouvoir les alternatives pour en faire un modèle vertueux pour la santé humaine et la biodiversité. »

