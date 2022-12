Afin de pallier le manque de connaissances et de capacités des acteurs de la diversité des semences en Europe à suivre et à s’engager dans les processus d’élaboration des politiques européennes et à commencer à coopérer les uns avec les autres au niveau transnational, une formation virtuelle avec 4 LABS sera dispensée sur le paysage juridique européen.

Programme :

Quelles sont les politiques qui affectent la conservation, l’échange et l’utilisation des semences ? Approfondissez les objectifs politiques du Green Deal européen, la législation européenne sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, les moyens de lutte contre la biopiraterie, les règles relatives à la santé des plantes et à la commercialisation des semences.

La « conférence » principale aura lieu le mercredi, tandis que le vendredi sera consacré aux questions et explications plus approfondies.

Lien pour l’inscription.

Pour plus d’informations, mails à : info@liberatediversity.org ou saatgutpolitik@arche-noah.at.