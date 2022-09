CONTEXTE

OGM, mutagenèse, Crisper… Qu’est-ce qui se cache sous ces mots ? Alors que la loi promulguée le 2 juin 2014 avait interdit la culture du maïs génétiquement modifié en France, les OGM sont loin d’y avoir disparu. La France continue d’en importer massivement pour nourrir le bétail et la volaille que nous retrouvons dans nos assiettes. Et près de 20 000 ha de colza issu des nouvelles techniques de mutagenèse sont toujours cultivés dans l’Hexagone. Aujourd’hui, de nouvelles formes de mutations génétiques apparaissent et il est fondamental de les connaître pour mieux en comprendre les enjeux.

OBJECTIFS

Identifier et mieux saisir les différentes notions d’OGM, s’y retrouver dans le vocabulaire (plantes transgéniques, mutagenèse, VrTH, nouveaux OGM, édition du génome, nouvelles techniques…)

Avoir une vision globale de l’état des lieux actuel sur les OGM en France et les enjeux qui y sont liés

Quels impacts sur le développement des semences paysannes ?