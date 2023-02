Cette année encore, le RSP réitère ses « Trois jours », une session de formation sur les enjeux clefs qui entourent les semences paysannes :

Au programme :

Jour 1 : Semences paysannes et réglementation

Semences paysannes et réglementation Jour 2 : Comment s’organiser collectivement

Comment s’organiser collectivement Jour 3 : Semences paysannes et enjeux économiques

Cette édition se déroulera du 29 au 31 mars à Marsac-sur-l’Isle (à 5 km de Périgueux). Cette formation est « à la carte » : il est possible d’assister, au choix, à un, deux ou trois jours, selon les sujets qui vous intéressent le plus... Aucun pré-requis n’est nécessaire, si ce n’est l’envie d’en savoir plus sur les semences paysannes !

Toutes les informations (horaires, tarifs, programme...) sont à retrouver dans le flyer.

Pour s’inscrire, merci de remplir le bulletin d’inscription disponible ICI et de le renvoyer à Nadège (gestion@semencespaysannes.org). La confirmation d’inscription se fera lors de la réception du chèque d’accompte.



Date limite pour les inscriptions : 20 mars 2023.

Cette formation étant destinée aussi bien aux néophytes qu’aux personnes qui voudraient approfondir leurs connaissances, membres ou non du Réseau. Merci de diffuser largement l’information auprès de vos membres, dans vos réseaux professionnels et personnels...