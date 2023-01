« L’objectif de ces temps courts est de permettre à tou·tes les acteur·rices, des paysan·nes aux organisations de défense de l’environnement, de s’emparer de la thématique des OGM et d’en comprendre les enjeux en la replaçant dans son contexte historique, politique et législatif. Face aux immenses pressions visant à exclure de la réglementation OGM ceux issus de nouvelles techniques génomiques (NTG, aussi dénommées NBT – New Breeding Technologie), il est urgent de comprendre l’évolution historique de ces techniques ainsi que les ruptures conceptuelles du discours qui les accompagnent. Ce sera l’objectif de la première session.

La deuxième session de formation se penchera quant à elle sur l’évolution de la législation au regard des évolutions techniques et des luttes paysannes et citoyennes. L’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne de 2018 qualifie les organismes issus de ces nouvelles techniques de modification du génome (NGT ou NBT) d’OGM et les incluent dans la réglementation correspondante. Cependant la commission européenne et l’Etat français refusent de l’entendre et de l’appliquer, nous terminerons donc cette session par une mise en perspective avec les évolutions législatives annoncées de la réglementation des OGM et les oppositions susceptibles de les enrayer. »

1ère session le jeudi 19 janvier de 16h à 18h

2ème session le jeudi 26 janvier de 16h à 18h

Inscription ici