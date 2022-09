L’invitation des organisateurs

« La mondialisation ne concerne pas seulement les ressources et le commerce. Elle déstabilise et impacte la biodiversité c’est-à-dire TOUT LE VIVANT qui la compose : les mammifères, les oiseaux, les insectes. Elle bouleverse les écosystèmes de nos compagnons de toujours : les microorganismes divers (bactéries virus champignons etc..) qui font partie intégrante de nos organismes, de notre monde et co-évoluent avec.

Animaux sauvages, animaux d’élevage , humains et micro organismes sont liés depuis longtemps mais "l ’entreprise" humaine a décidé qu’elle maîtrisait le vivant sans le comprendre ni négocier équitablement avec lui.

Il est temps d ’aborder les problèmes dans leur ensemble, leur réalité et leur complexité et d’arrêter de penser uniquement en désir, en consommation et en domination.

Avec ce raisonnement d ’adolescent (étape normale dans la vie d’un humain mais anormale pour une société mature) nous sommes sur le chemin du précipice.

Il y a urgence à réagir : la sécurité alimentaire et la survie de la faune sous toutes ses formes est en jeu ( épidémie aviaire dans les colonies de fous de Bassan, Sternes Goélands, coronavirus et élevage + animaux domestiques , pandémie humaine...)

Si le modèle de l’élevage industriel et mondialisé est une élément majeur de l’ ampleur des problématiques sanitaires actuelles il faut le changer et non faire disparaître l’élevage fermier, de plein air, bio ou familial.

Il est temps que nos institutions fassent leur travail : favoriser une société viable et non protéger un système économique désuet et destructeur.

Nous ne pouvons accepter des mesures de biosécurité inadaptées aux élevages les plus respectueux des animaux, les plus sains pour notre alimentation, les plus équitables pour les producteurs.

C’est pour la survie de ce modèle et de ses professionnels que nous devons nous mobiliser et nous faire entendre.

Que voulons nous demain : avoir raisonnablement accès à des produits sains, adaptés à la physiologie de nos organismes ou manger des substituts en tout genre ultra transformés industriellement et écologiquement très discutables ?

Venez échanger et soutenir le collectif sauve qui poule, l’ agriculture paysanne et prendre soin du vivant ! »

Synopsis du film par le cinéma Utopia



Sras, Ebola, Fièvre de Lassa, Covid-19… Depuis le début des années 2000, l’humanité est confrontée à au moins une nouvelle maladie infectieuse par an. Toutes ces maladies émergentes sont des zoonoses, des maladies transmises par des animaux aux humains.

En précipitant l’effondrement de la biodiversité, les activités humaines sont les responsables de cette « épidémie de pandémies », selon un grand nombre de scientifiques. « La santé planétaire », c’est la réponse qu’ils proposent face à cette menace : une conception globale de la santé pour prendre soin tout à la fois des hommes, des animaux et des écosystèmes.

C’est Juliette Binoche qui nous sert de guide dans ce voyage à la rencontre de ces « écologues de la santé ». Avec elle, nous découvrons comment, sur le front de la déforestation, des monocultures et de l’élevage industriel, mais aussi du dérèglement climatique, aux quatre coins du monde, de multiples vigies scientifiques surveillent la propagation de nouveaux agents pathogènes, et travaillent avec les populations locales pour en limiter les risques.