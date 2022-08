Thème

Droits des Paysan·ne·s et des Peuples face à la montée en puissance des OGM dans l’alimentation et l’agriculture en Afrique

Programme

Exposition et échanges de semences

Ateliers pratiques culinaires et gastronomiques

Ateliers pratiques d’agroécologie paysanne

Activités de plaidoyers

Sessions d’information et débats sur les droits des paysans

Contact

Mail : coaspbenin@gmail.com

Téléphone : +229 97085571/95253118