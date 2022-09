Au programme, en bref : visite de ferme, marché de producteurs, échanges et tri de semences, conférence/débat sur la gestion de l’eau et de la sécheresse mais aussi un spectacle de clowns et le Yoopi Jazz Band pour finir la soirée en swinguant !

Pour se rendre à la visite de ferme chez Élisa Cot Cot Cottaz à l’Argentière : en venant de Gap direction Briançon sur la N94, tournez à gauche sur le pont Chancel direction L’Argentière, puis 1 ère à gauche pour revenir vers les chevaux, continuez et vous êtes arrivés. en venant de Briançon direction Gap sur la N94, ne rentrez pas dans l’Argentière, continuez sur la N94 puis tournez à droite sur le pont Chancel direction L’Argentière, puis 1 ère à gauche, continuez et vous êtes arrivés.

Pour les échanges et tri de semences de 15h à 18h :

possibilité de ramener des lots de semence à trier. Merci de prendre contact si vous souhaitez avoir accès aux outils de tri : contact@grainesdesmontagnes.org / 06.71.68.11.68

Lien vers la page Facebook de l’évènement : https://www.facebook.com/events/450011797085037/?ref=newsfeed