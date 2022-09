Fête Paysanne d’automne 2022 (Azillanet, 34)

Depuis 2015, Chemin Cueillant et le foyer rural d’Azillanet organisent la Fête Paysanne d’automne à Azillanet.

L’objectif des 2 journées est d’encourager et de promouvoir une agriculture paysanne sur le territoire. Au programme sur 2 jours : conférence dégustée, concert-baléti, des débats et causeries, des animations et ateliers pour petits et grands, un marché paysan, bio, local et artisanal, et des musicien·e·s de tous horizons.

Avec une restauration et buvette bio et locales pendant ces 2 jours : vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre.

Entrée libre et gratuite.