Fête des semences paysannes (Marcilly-le-Châtel, 42)

« Ce rendez-vous sera l’occasion de trouver des semences notamment de potagères (échantillons de nombreuses espèces et variétés distribués par la Maison de la semence, graines et plants apportés au troc, semence et plants proposés par Jardin’EnVie, artisan semencier membre du Réseau semences paysannes...)

Ce sera l’occasion de trouver des arbres fruitiers, auprès des 3 pépiniéristes présents, et d’apprendre à greffer et à tailler auprès des Croqueurs de pommes du Jarez.

Et puis ce sera l’occasion de s’informer et de réfléchir ensemble avec la participation d’Hervé KEMPF, et aussi de se mobiliser pour la défense des terres agricoles et le problème de l’eau et des bassines.

Pour le repas de midi, on peut apporter son pique-nique, on pourra aussi trouver de quoi s’approvisionner auprès des producteurs et artisans présents, et un repas chaud sera proposé comme l’an passé, pour un prix de 7 euros (5 pour les enfants) ».