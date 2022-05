Au programme :

– Déambulation du champ au fournil du Moulin du Petit Poucet.

– « Notre pain est politique ». Échanges avec Julien Bailly, paysan-boulanger et auteur de cet ouvrage sur les enjeux politiques des semences et du pain.

– Blés paysans, blés anciens : visite de la plateforme de conservation de L’Or des Graines.

– Ateliers enfants : fabrication de pain, approche scientifique du pain, jeu de piste, fabrication de sels aux épices…

– Espace associatif : Bio en Grand Est, Terre de Liens, Nature et Progrès, LORAMAP, Les Faucheurs Volontaires d’OGM, le Mouvement pour une Alternative Non-Violente, Association des Biodynamistes, Le Florain…

– Spectacle musical à 18 h 30 : « Murmures de graines » avec Guillaume Louis au récit et Pierre Zimmer à l’accordéon.

Contacts et infos

Christelle et Jean-Michel MATTE au 03 83 62 88 29 / lemoulindupetitpoucet@orange.fr

Réservation conseillée pour le spectacle par mail : noms, nombre de personnes, merci de préciser « Fête des semences paysannes » dans l’objet.

Accueil au parking, qui est fléché, à partir du village de Royaumeix